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За плохое противодействие коррупции предусмотрено дисциплинарное взыскание

Федеральным законом от 03.08.2018 №304-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс в части дисциплинарного взыскания.

Так внесенными в ст. 193 ТК изменениями предусмотрено применение дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции.

Указанное дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

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