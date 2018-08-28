Аудиторам придется бесплатно поработать на ФНС?

Налоговикам дали еще больше полномочий. Об этом рассказывает Владимир Туров в своей статье: «Статья 93.2 НК РФ: фильтруйте информацию в работе с аудиторами».

Теперь налоговые органы получили право запрашивать у аудиторов информацию о налогоплательщиках. Если налоговики истребовали у налогоплательщика документы, но он их не предоставил, тогда эту информацию будут обязаны предоставить аудиторы, которые проверяли данного налогоплательщика. В этом решении должно содержаться указание на конкретный документ о направлении налогоплательщику требований о предоставлении документов, а также сведения о факте непредставления документов в установленный срок проверяемым налогоплательщиком.

Также аудиторы будут вынуждены предоставлять документы о своих клиентах при поступлении в отношении аудируемого лица запроса компетентного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.