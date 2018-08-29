Зарплату сотрудника надо переводить на счет, указанный в его заявлении

На основании ст. 136 ТК заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором.

В настоящее время ст. 136 ТК предполагает, что за 5 рабочих дней до дня выплаты зарплаты сотрудник может передумать и потребовать перевести деньги на другой счет в другом банке. То есть у бухгалтера есть только 5 дней, чтобы успеть обработать заявления всех работников, пожелавших изменить прежний алгоритм получения зарплаты.

В июле Минтруд приступил к разработке поправок в эту норму. Накануне текст проекта был опубликован на федеральном портале проектов НПА.

Проектом предусмотрено, что работодатель обязан по письменному заявлению работника, поданному не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы, в порядке, определенном коллективным договором или трудовым договором, заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата.

Таким образом вместо 5 рабочих дней у бухгалтеров будет 15 календарных, чтобы успеть среагировать на пожелания работников.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что на практике работодатели, имеющие многочисленный штат работников, технически не всегда успевают обработать заявления работников об изменении кредитной организации для перечисления заработной платы, если такие заявления поступили за 5 дней до выплаты заработной платы.

Увеличение срока, в течение которого работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене кредитной организации,

‎в которую должна быть переведена заработная плата, до 15 дней

‎до дня выплаты заработной платы, позволит исключить риск невыполнения работодателем норм трудового законодательства из-за причин, не зависящих от него (например, из-за необходимости технической обработки большого количества подобных заявлений).