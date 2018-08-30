В каком случае с депозитного счета не спишут долги по налогам

Согласно абзацу второму пункта 5 статьи 46 НК взыскание налога может производиться с рублевых (текущих) счетов, при недостаточности или отсутствии средств на рублевых счетах - с валютных счетов, а при недостаточности или отсутствии средств на валютных счетах - со счетов в драгоценных металлах налогоплательщика (налогового агента) - организации или ИП.

Эти положения также применяются в отношении плательщиков сборов и плательщиков страховых взносов.

На основании пункта 5 статьи 46 НК не производится взыскание налога с депозитного счета налогоплательщика, если не истек срок действия депозитного договора. При наличии указанного договора налоговый орган вправе дать банку поручение на перечисление по истечении срока действия депозитного договора денежных средств с депозитного счета на расчетный (текущий) счет налогоплательщика, если к этому времени не будет исполнено направленное в этот банк поручение налогового органа на перечисление налога.

Статьей 46 НК не предусмотрено обращение взыскания налога на вклады.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-02-07/1/52498 от 06.07.2018.