В ИФНС лучше знают, какую зарплату вы должны платить своим сотрудникам

В рамках борьбы с конвертными схемами налоговики вызывают налогоплательщиков на комиссии по легализации заработной платы.

Получила такое приглашение и читательница нашего форума. Бухгалтер в недоумении – по данным налоговиков зарплаты рядовых сотрудников должны быть даже выше, чем оклад генерального директора. В ИФНС уверены, что зарплата в 40 тыс. рублей – это слишком мало. Надо больше. Чем больше зарплата, тем больше в бюджет поступает налога и взносов.

Вызывают на комиссию в наложку, дали аж 2 месяца на подготовку.

У нас перевозки грузов - средняя зп по ИХ данным 74 т. по Москве.

Я в шоке! Столько даже директор не получает(он наемный).

Все зп белые - в среднем по 40 т.

Единственное желание -прийти на комиссию и сказать,дайте мне работу за 74 т. в месяц!

У нас вся фирма готова уволиться в один день и уйти на такую зп.

Предвижу комменты, что 40 т для Москвы-это враки! Отвечать на такие злопыхи не буду.

Средний возраст сотров-47 лет. В свете последних событий никто из нас даже не пытается искать новую работу. - 6935

А размер ваших окладов не беспокоит налоговиков?

Обсуждение происходит в теме форума «Вызов на комиссию-несоответствие зп средней по отрасли»