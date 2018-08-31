Организации на УСН должны вести кассовые операции по общим правилам

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.11 НК для организаций, применяющих УСН, сохраняется действующий порядок ведения кассовых операций. Об этом напоминает Минфин в письме № 03-11-11/40059 от 09.06.2018.

Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами установлен Указанием Банка России от 11 марта 2014 г. N 3210-У.

В связи с этим оформление организациями приема денежных средств в кассу и выдачи денежных средств из кассы должно осуществляться в соответствии с указанным Порядком.