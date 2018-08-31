Иностранные домработницы не обязаны платить взносы в ПФР, но при желании могут

Временно проживающие в РФ иностранцы оказывают услуги российским физлицам, которые не являются ИП. За эти услуги они получают вознаграждение. Надо ли платить взносы на ОПС?

Ответ на этот вопрос сформулирован в письме ФНС № ПА-19-11/253@ от 20.08.2018.

Согласно ст. 419 НК плательщики страховых взносов - это лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам, и ИП, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные.

Временно проживающие иностранные граждане, не являющиеся ИП, не поименованы в статье 419 НК и, соответственно, не являются плательщиками страховых взносов по обязательному соцстрахованию.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ физлица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, постоянно или временно проживающие на территории РФ, вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.