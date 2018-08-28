Экологический сбор будут взимать по новым правилам

Постановлением Правительства №986 от 23.08.2018 внесены изменения в правила взимания экологического сбора.

Так, новыми правилами предусмотрено, что в отношении упаковки товаров экологический сбор уплачивается только теми плательщиками, кто ввозит товар в упаковке.

По товарам, реализуемых производителям колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, облагаемых утилизационным сбором, то в данном случае экологический сбор уплачивается только в отношении упаковки таких товаров.

Производители товаров как и прежде будут перечислять экологический сбор на счет территориального органа Росприроднадзора в Федеральном казначействе по месту госрегистрации плательщика.

Для импортеров правила уплаты изменились. Они будут перечислять сбор на счет центрального аппарата Росприроднадзора в Федеральном казначействе



Регламентирован контроль за правильностью исчисления суммы экологического сбора, полнотой и своевременностью его внесения. При выявлении несоответствий в отчетности в Росприроднадзор необходимо будет представить пояснения в течение 10 рабочих дней.