Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Клиентка получила отказ в обмене валюты и прокляла сотрудницу банка, а та воткнула ей в лицо шариковую ручку. Инцидент произошел 27 августа в одном из воронежских отделений БинБанка, сообщают Вести Воронеж.

Посетительница пришла обменять одну из 100-долларовых купюр, имеющую посторонние надписи. Служащая банка отказала в обмене, сославшись на российское законодательство и правила валютно-обменных операций. Между клиенткой и сотрудницей завязался спор, вышедший за рамки делового общения.

Она в грубой форме мне указала на дверь. Я поняла, что всё бесполезно, правды добиться не смогу и, уходя, сказала ей: «Ну хорошо, пусть нас Бог рассудит». А в ответ услышала: «Я в Бога не верю». Тут я и выпалила: «Так значит, будь ты проклята!» И в эту секунду сотрудница выскочила из-за стола и ударила меня в лицо шариковой ручкой. После этого она стала бить меня по голове сумкой и расцарапала мне руку. Нас растянули в разные стороны её коллеги. И тут я услышала шквал оскорблений в свой адрес, – рассказала пострадавшая.

Организация провела внутреннее расследование, результаты которого показали, что служащая банка вела себя непрофессионально и неэтично.

Сейчас в кредитной организации решается вопрос о применении дисциплинарных мер. Сотрудницу после конфликта не уволили.