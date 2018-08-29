Клерк.Ру

За что может оштрафовать ФСС

Отделение ФСС по Белгородской области на своем сайте разместило информацию о возможных штрафных санкциях для страхователей в 2018 году:

Вид нарушения

Сумма санкции

Непредставление в установленный срок отчетности по

форме  4-ФСС РФ

(п. 1 ст.26.30.125-ФЗ)

В размере 5% суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние 3 месяца отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 руб.

Несоблюдение порядка предоставления отчетности по форме 4-ФСС РФ в электронном виде (п. 2 ст. 26.30. 125-ФЗ)

                       

 

В размере 200 руб.

 

Отказ или непредставление в установленный срок документов, необходимых для осуществления контроля за уплатой страховых взносов (ст. 26.31. 125-ФЗ)

 

 

В размере 200 руб. за каждый непредставленный документ

 

Нарушение срока регистрации в качестве страхователя-работодателя (ст. 26.28. 125-ФЗ)

В размере 5 тыс. руб.

(более чем на 90 календарных дней в размере 10 тыс. руб.).

 

Мнения

Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто прокомментирует этот материал!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста .


Посетить семинар по теме «Отчетность в ФСС»

Все семинары по теме Отчетность в ФСС