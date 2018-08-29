Как будут расти пенсии со следующего года

Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечить их устойчивый, опережающий рост. Об этом заявил сегодня Президент Владимир Путин в ходе запланированного обращения к гражданам.

«Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в 2 раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие 6 лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тысячу рублей. В результате это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тысяч рублей в месяц. (Сейчас, напомню, это 14 тысяч 144 рубля). В дальнейшем, уже за горизонтом 2024 года, изменения в пенсионной системе позволят сформировать прочную основу для стабильного ежегодного увеличения страховых пенсий выше инфляции», - заявил Путин.

При этом механизм ежегодного увеличения пенсий должен быть заложен в законопроект и сделать это нужно уже к его второму чтению в Госдуме.