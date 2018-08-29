Пенсионеры будут дольше жить

Благодаря комплексу принятых государством мер и более ответственному отношению людей к своему здоровью, сегодня темпы роста продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире, заявил Президент Владимир Путин в ходе сегодняшнего обращения к гражданам.

За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет (7,8 года).

«Знаю, что все мы не очень-то привыкли доверять статистике. Мы делаем выводы, как правило, из того, что сами видим в реальной жизни, вокруг себя. Кто-то действительно проживает долгую жизнь, а кто-то из наших близких, знакомых, к несчастью, уходит совсем рано. Но здесь речь идёт именно об объективной оценке темпов роста продолжительности жизни в России, подтверждённой экспертами ООН», - уточнил Президент.

По его словам, поставлена цель выйти к концу следующего десятилетия выйти на продолжительность жизни более 80 лет.

«Будем делать всё, чтобы люди в нашей стране жили долго, были здоровыми», - заявил Путин.