Пособие по безработице гражданам предпенсионного возраста увеличат в два раза

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, посвященном пенсионной реформе. В нем Президент рассказал о планах руководства страны укрепить социальные гарантии для россиян предпенсионного возраста.

В частности, для работников предпенсионного возраста, решивших расторгнуть трудовые отношения по собственной инициативе предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице в два раза. С 4 900 рублей до 11 280 рублей. Начать такие выплаты планируется с 1 января 2019 года, установив период выплаты в один год.