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Пособие по безработице гражданам предпенсионного возраста увеличат в два раза

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, посвященном пенсионной реформе. В нем Президент рассказал о планах руководства страны укрепить социальные гарантии для россиян предпенсионного возраста.

В частности, для работников предпенсионного возраста, решивших расторгнуть трудовые отношения по собственной инициативе предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице в два раза. С 4 900 рублей до 11 280 рублей. Начать такие выплаты планируется с 1 января 2019 года, установив период выплаты в один год.

А если человек предпенсионного возраста решил уволиться сам, добровольно и пока не нашёл новую работу, то и в этом случае мы должны укрепить его социальные гарантии. В этой связи предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год,

— Владимир Путин.

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