Что предложил Путин поправить в пенсионной реформе?

GerMiona Президент сказал, что если ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, эта мера не даст нужного количества д... Путин предложил смягчить пенсионную реформу

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ВаляЧел Вы тоже многое не знали и не понимали я не перекладывала свою работу на клиента)))) Причем ... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

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Старый ворчун Мадама, Вы писали:Там еще новый ключ электронный придумали с 2019, поэтому страна столкнется с те... Все онлайн-кассы надо будет перенастраивать в срочном порядке

Wern IgorD, Вы писали:Немного не понял, в чём конкретно у Вас заморочки, но я в последнее время Сбер п... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

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IgorD Отделений Сбера по стране очень много, и судить обо всех работниках банка по каким-то своим едини... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

glav=buh Wern, Вы писали:Над.К, Вы писали:Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, ч... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern Над.К, Вы писали:Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, что нужно легализ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Думаю, сотрудники Сбера гораздо чаще встречают неадекватных клиентов, а не наоборот. Не дум... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

IgorD Немного не понял, в чём конкретно у Вас заморочки, но я в последнее время Сбер посещаю, если надо... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Над.К Так почему вы при всей этой своей логике так и не согласились, что нужно легализовать наркотики? ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

НатальяС А российскими производителями упаковки сбор не будет уплачиваться? Экологический сбор будут взимать по новым правилам

Wern Над.К, Вы писали:Я считаю, что легализовать надомный бизнес нужно не с точки зрения собираемости ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern Ну вот прямо сейчас мне по телефону колл-центра сказали, что чтобы досрочно погасить кредит в онл... Сотрудница Бинбанка воткнула ручку в лицо посетительницы

Wern Старый ворчун, Вы писали:glav=buh, Вы писали:А при чем тут семейный ужин, обед и т.д. Мы же говор... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты