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Что предложил Путин поправить в пенсионной реформе?

Сегодня Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о предстоящей пенсионной реформе. Как и ожидалось, глава государства предложил в некоторых позициях смягчить ранее принятый в первом чтении законопроект. Что конкретно предложил президент?

  1. Возраст выхода на пенсию для женщин установить в 60 лет, а не в 63, как указано в законопроекте.
  2. Для многодетных, имеющих троих и четверых детей, будет предусмотрен досрочный выход на пенсию. Досрочный выход для граждан, имеющих пять детей и более действует и сейчас, менять его не будут.
  3. Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
  4. Дополнительные гарантии граждан «предпенсионного возраста». Предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию.
  5. Правительству будет предложено придумать реальные стимулы для бизнеса, что бы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.
  6. Для работодателей должна быть установлена административная и даже уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста.
  7. Правительство должно утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Финансироваться она будет из федерального бюджета.
  8. Поднять максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года. Установить период такой выплаты в один год.
  9. Закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
  10. Сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.
  11. Установить с 1 января 2019 года давно обещанную 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.
  12. На три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет (вместо 40), а для мужчин до 42-х (вместо 45).
  13. Сохранить на переходный период все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю действующие на 31 декабря 2018 года. Регионам будет предложено сохранить и региональные льготы (проезд на общественном транспорте, услуги ЖКХ и т.п.).
Предложения, которые были изложены в сегодняшнем выступлении Владимира Путина, будут оформлены в качестве поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу.

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