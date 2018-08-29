Что предложил Путин поправить в пенсионной реформе?

Сегодня Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о предстоящей пенсионной реформе. Как и ожидалось, глава государства предложил в некоторых позициях смягчить ранее принятый в первом чтении законопроект. Что конкретно предложил президент?
- Возраст выхода на пенсию для женщин установить в 60 лет, а не в 63, как указано в законопроекте.
- Для многодетных, имеющих троих и четверых детей, будет предусмотрен досрочный выход на пенсию. Досрочный выход для граждан, имеющих пять детей и более действует и сейчас, менять его не будут.
- Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
- Дополнительные гарантии граждан «предпенсионного возраста». Предпенсионным возрастом будет считаться пять лет до наступления срока выхода на пенсию.
- Правительству будет предложено придумать реальные стимулы для бизнеса, что бы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста.
- Для работодателей должна быть установлена административная и даже уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста.
- Правительство должно утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по повышению квалификации. Финансироваться она будет из федерального бюджета.
- Поднять максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года. Установить период такой выплаты в один год.
- Закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты.
- Сохранить действующие условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера.
- Установить с 1 января 2019 года давно обещанную 25-процентную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе, имеющих не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.
- На три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет (вместо 40), а для мужчин до 42-х (вместо 45).
- Сохранить на переходный период все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю действующие на 31 декабря 2018 года. Регионам будет предложено сохранить и региональные льготы (проезд на общественном транспорте, услуги ЖКХ и т.п.).
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