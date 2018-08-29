Проект уже готов: предпенсионерам повысят пособие по безработнице

Президент РФ Владимир Путин только завершил своё выступление по поводу пенсионной реформы, а на портале проектов НПА уже появилось будущее постановление Правительства, учитывающее его поправки к пенсионной реформе.

Максимальную величину пособия по безработице для лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) предложено установить в размере 11280 рублей. Именно такая цифра содержалась в тексте заявления Владимира Путина.

Для остальных граждан установят минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, а максимальную величину - 8000 рублей.