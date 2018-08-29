Форма свидетельства о рождении скоро изменится

Над.К, Вы писали:Любительницам передергивать Ну вообще-то это вы передергиваете, приводя в ...
Прошу Вас, отнеситесь к этому с пониманием...
Ну, что, рабы, дождались? Чем закончилось, то ? Вы повышайте, но я против? Как лошар стригли, так...
Сколько же налогов вы желаете видеть от тортиков, маникюра, эпиляции и ресничек на дому? Еще и КК...
Любительницам передергивать Ну вообще-то это вы передергиваете, приводя в пример наркотики....
Над.К, Вы писали:Неуплата налогов в определенных размерах - тоже уголовное преступление. На...
Поэтому бороться надо со всеми, кто в тени. бабки с огурцами и тетки с тортами - и есть те ...
"Дорогая! То, что ты видела - неправда!"
Вместе с тем, в случае если деятельность организации ИП
направлена на приобретение товаров у физ...
_olgrig@list.rul, Вы писали:нормально....повышать надо.....мы все на пенсии при трудовом стаже 48...
Кто-то ест капусту, кто-то мясо, а вместе - голубцы! Не верьте глазам своим, верьте правите...
нормально....повышать надо.....мы все на пенсии при трудовом стаже 48 лет еще и работаем.....моло...
минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, хрен редьки не слаще. Что...
сначала экономить надо себя начать,их пенсий хватит на всех , и не надо будет над людьми глумитьс...
Неуплата налогов в определенных размерах - тоже уголовное преступление. На продаже домашних...
Президент сказал, что если ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, эта мера не даст нужного количества д...
Господи, нашему поколению родившихся в 70-х и так досталось в 90-х по полной программе: союз разв...
Да ладно, хорош троллить!) Да ладно! Повторюшка-хрюшка!
А если кратко то вот: Он предложил понизить предлагаемый возраст выхода женщин на ...
Полный текст: http://kremlin.ru/events/president/news/58405
IgorD, Вы писали:У каждого свой опыт, у меня, в основном, положительный, сотрудники разные бывают...
Именно это и сказал ))) А виновата во всём война. И 90-е.
ВаляЧел, Вы писали:все бухгалтера - неучи, хамы, и просто сидят и не могут на нужную кнопку нажат...
все бухгалтера - неучи, хамы, и просто сидят и не могут на нужную кнопку нажать) мы - бухга...
каково будет качество прироста населения при такой "мотивации"? никакого. Кто с внуками сид...
IgorD, хорош троллить! Я написала, что предыдущая девица была адекватна и профессиональна. И выво...
Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года
раньше ...
Кто не смог послушать. Что сказал?
Отец родной. Сказал, что у нас экономика расцвела. Не то что в 2016
Давайте продолжим логическую цепочку)Каждый работающий человек сталкивался с тем, что ему, наприм...
Подсластил пилюлю горькую... А на сайте петиций уже 3 млн подписей.
какой дурак будет говорить,что не подходят из-за возраста? просто возьмут более молодого и скажут...
ВаляЧел, Вы писали:Вы тоже многое не знали и не понимали я не перекладывала свою работу на ...
Вы тоже многое не знали и не понимали я не перекладывала свою работу на клиента)))) Причем ...
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