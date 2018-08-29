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Форма свидетельства о рождении скоро изменится

С 1 октября 2018 вступает в силу Приказ Минюста от 13.08.2018 № 167 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния».

Утверждены следующие новые формы бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния:

  • свидетельства о рождении,
  • свидетельства о заключении брака,
  • свидетельства о расторжении брака,
  • свидетельства об усыновлении (удочерении),
  • свидетельства об установлении отцовства,
  • свидетельства о перемене имени,
  • свидетельства о смерти.
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