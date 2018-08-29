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В Сбербанке пропадают пластиковые карты клиентов

В Сбербанке исчезают пластиковые карты клиентов. Из-за этого они вынуждены обивать пороги отделений и не могут получить свои деньги, сообщает портал Life.ru

Вероника вышла замуж и написала заявление в на выпуск карты с новой фамилией. После шести посещений отделения Сбербанка, написания всевозможных заявлений, разыскивания карты и ожидания звонков от сотрудников банка клиентка получила карточку со своей добрачной фамилией.

Меня уже трясло мелкой дрожью. И вдруг — о чудо! — карта нашлась! Только «великолепный» Сбербанк выпустил карту снова с моей девичьей фамилией. И менеджер говорит: ну, может, заберёте эту, раз она вам нужна? Я задала вопрос о её адекватности. Ходить в банк 6 раз, чтобы на выходе получить ту же самую карту с другим номером, — это сильно. Вновь написали заявление, вновь оно ушло. Мы вам позвоним, как карта будет готова. Прошла неделя — ни ответа, ни привета.

— рассказала Вероника.

Среди клиентов Сбербанка есть такие, которым повезло меньше. Они не могут получить заработную плату из-за халатности сотрудников.

23 июля я получила новую зарплатную карту, и сотрудник Сбера предложила мне закрыть старую карту, мотивируя тем, что у меня новая и зачем мне надо их две штуки, — возмущена клиентка из Усинска. — Я написала заявление на блокировку карты. Карту она у меня забрала и при мне разрезала. Вроде бы всё хорошо, но... Перевели аванс, а у меня на новой карте его нет!!! Пошла в банк, мне ответили, что он на старой карте и будет висеть там месяц, до 23 августа. Хорошо, я смирилась и ждала месяц. Вчера было 23 августа, но деньги так и остались мне недоступны. Сегодня 24 августа, звоню на горячую линию Сбербанка — и девочка всё выслушала, составила какое-то заявление и говорит, что ответят мне на него только 6 сентября! И сколько будет длиться эта история?! Это же полнейший (не могу подобрать слова)!!!

Анна из Подольска безуспешно пытается получить свою карту. Статус «готова к выдаче» у карты стоит давно, но девушка продолжает обивать пороги отделений. Ситуацию омрачает тот факт, что карта зарплатная и вместе с картой клиентка не видит и честно заработанных денег.

Сначала её заблокировали в кол-центре, сейчас же стоит статус, что карта готова к выдаче (в онлайн-банке, также пришло СМС на телефон), но карту мне не дают, потому что её у них нет. Что за халатность? Мне что, каждый день ездить к вам и сидеть в ваших очередях в надежде получить карту? Сбербанк, вы не хотите мне компенсировать потраченные мной зря деньги на дорогу и за пару часов моей работы и привезти мне карту домой?

 — негодует Анна.

Кстати, Сбербанк расширил перечень услуг для клиентов-физических лиц. Теперь можно заказать доставку пластиковой карты себе на дом. Услуга стоит 600 рублей и оказывается на территории Москвы. Как будет оплачиваться данная услуга, если пластиковую карту клиента не смогут найти банке, не ясно.

 

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