Страховые взносы за сотрудников предпенсионного возраста предлагают существенно снизить

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), предлагает правительству снизить страховые взносы за сотрудников предпенсионного возраста и работающих пенсионеров до 14-15% с нынешних 30%, передает РИА Новости.
«То есть надо взять за точку отсечения нынешние возрастные группы выхода на пенсию (55/60) и для них снизить страховые взносы. Тогда у работодателя будет не только палка, кнут, но и какой-то пряник. Причем это снижение не на 2-3 процентных пункта, а приравнять эту категорию к айтишникам, работникам инновационных центров типа «Сколково» и так далее. И суммарный страховой взнос не должен превышать 14-15%, на наш взгляд», — пояснил глава РСПП Александр Шохин.
При этом он отметил, что Минфин вряд ли пойдет на такие меры, но РССП будет пытаться убедить Правительство.
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