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У налоговой появился новый повод для блокировки счетов

С 30 августа 2018 года ужесточается ответственность плательщиков за непредставление расчетов по страховым взносам в налоговые органы. Именно с этой даты вступает в силу Федеральный закон от 29.07.2018 № 232-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового администрирования».

В случае непредставления расчетов в течение 10 дней по истечении установленного срока налоговая служба будет вправе приостановить операции по счетам в банках и электронные денежные переводы.

До вступления в силу нового закона непредставление в налоговый орган РСВ не являлось основанием для приостановления операций по счетам плательщика.

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