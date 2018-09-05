Минфин пояснил, сколько взносов должен платить ИП и зачем все это нужно

Положениями подпункта 1 пункта 1 статьи 430 НК установлен дифференцированный подход к определению размера фиксированных взносов ИП на ОПС исходя из их дохода, который заключается в следующем:

- в случае если величина дохода ИП за расчетный период не превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года;

- в случае если величина дохода ИП за расчетный период превышает 300 000 рублей, - в фиксированном размере 26 545 рублей за расчетный период 2018 года плюс 1% суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за расчетный период.

При этом размер страховых взносов за расчетный период не может быть более восьмикратного фиксированного размера страховых взносов (в частности, за 2018 год - не более 212 360 рублей).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-15-05/52981 от 27.07.2018.

В документе отмечается, что страховые взносы на ОПС уплачиваются в целях получения гражданином обязательного страхового обеспечения по ОПС, а в случае, если гражданин - пенсионер, уплачиваемые страховые взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.

Уплата страховых взносов индивидуальным предпринимателем производится с момента приобретения статуса ИП и до момента исключения из ЕГРИП.

Минфин отметил, что своевременная и полная уплата страховых взносов является необходимым условием реализации в обязательном социальном страховании принципов устойчивости и автономности его финансовой системы, а также принципа солидарности, в частности, в несении бремени установленных законом обязательных расходов на осуществление обязательного социального страхования. Требование своевременной и полной уплаты страховых взносов отражает не только частные, но и определенные принципом солидарности публичные интересы.

В связи с переходом на страховые принципы формирования и расходования бюджетов государственных внебюджетных фондов объем прав застрахованных лиц на получение обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию зависит от полноты и своевременности уплаты страховых взносов, а также размера уплаченных страховых взносов.

Так, размер выплат будущей пенсии напрямую зависит от суммы учтенных на ИЛС застрахованного лица страховых взносов.