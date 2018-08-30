ПФР не будет продавать свои шикарные офисы

Продажа офисов Пенсионного фонда России не может быть альтернативой пенсионной реформе, заявили в ПФР.

Напомним, накануне Президент Владимир Путин в ходе своего выступления перед гражданами отметил, что ПФР слишком размахнулся со своими апартаментами и это раздражает людей. Однако, подчеркнул он, общая стоимость этих объектов составляет 120 млрд руб., и «даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней».



«Продажа данных объектов в ПФР не обсуждается, так как, во-первых, все они являются госсобственностью и переданы фонду Росимуществом в оперативное управление. Во-вторых, президент России Владимир Путин в своем выступлении привел вариант продажи части госсобственности ПФР как пример абсурдных, нерациональных идей, предлагаемых в качестве альтернативы изменений пенсионного возраста», — цитирует РБК сообщение пресс-службы ПФР.

Офисы ПФР — это в основном клиентские службы, в которых идет прием населения, в том числе маломобильных групп, из-за чего к помещениям предъявляются повышенные требования — по пожарной безопасности, стандартам доступности для инвалидов, СНИП, климатическим условиям, температурному режиму, нормам охраны труда и государственным стандартам энергосбережения, пояснили в фонде.

Кроме того, в ПФР отметили, что уже несколько лет идет оптимизация численности сотрудников. Штат ПФР с 2015 года по настоящее время сократился более чем на 17 тыс. человек. В 2019 году также планируется сокращение численности специалистов. В целом сокращения штата составят до 25%.

