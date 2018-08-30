Гражданам разрешили использовать простую электронную подпись для госуслуг

Дмитрий Медведев подписал постановление от 27 августа 2018 года № 996, дающее возможность гражданам использовать простую электронную подпись при обращении за получением госуслуг в электронной форме.

В настоящее время для работы с порталом госуслуг используются различные виды электронной подписи, отмечается на сайте Кабмина. Так, с использованием простой электронной подписи можно получить доступ к просмотру личного кабинета или иной информации, например, о сумме штрафов. Однако возможность отправлять заявки для получения услуг в электронном виде предоставляется пользователям только при наличии у них усиленной электронной подписи. Такая электронная подпись выдается на USB-носителе в удостоверяющем центре. Это платная услуга (оплачивается стоимость флеш-носителя).

Теперь граждане смогут сэкономить и обойтись простой электронной подписью. Но при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приёме.