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Как уменьшить НДФЛ на фиксированные платежи по патенту иностранца, если у него две работы

Иностранец работает у двух работодателей. Как уменьшать НДФЛ на сумму фиксированных платежей по патенту? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/53744 от 04.07.2018.

В случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в соответствующем налоговом периоде у нескольких работодателей (налоговых агентов) иностранный гражданин вправе реализовать свое право на уменьшение исчисленной суммы налога на сумму уплаченных им фиксированных авансовых платежей за период действия патента при обращении к любому из работодателей (налоговых агентов), при условии что ранее другим налоговым агентам на соответствующий налоговый период уведомление в отношении указанного иностранного гражданина не выдавалось.

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