Как уменьшить НДФЛ на фиксированные платежи по патенту иностранца, если у него две работы

Wern ВаляЧел, Вы писали:Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие закон... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

scvo70 та же ерунда в 1с. очевидные вещи программисты почему то не видят Калькулятор отпускных

scvo70 зачем двойная работа? если люди сидят, пишут обработку. просто не понятно, что не понятны очевидн... Калькулятор отпускных

Над.К Курортный сбор - не налоговый. И идет только в конкретный муниципалитет только на содержание куро... Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

ВаляЧел Фраза "Может вам покажется странным, но я живу как хочу, пока это не противоречит моей безопасно... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К scvo70, так в файле дописать можно окончание отпуска самостоятельно :) Но я передам пожелание. Калькулятор отпускных

Wern ВаляЧел, Вы писали:И вот так же точно рассуждает каждый, кто нарушает действующие законы. Каждый ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Почему всё вертится вокруг уплаты налогов? Я вообще считаю, что налогов быть не должно, государст... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

НатальяС Два закона огромных есть, не справляются. Чиновники придумали новый кодекс

ВаляЧел И вот так же точно рассуждает каждый, кто нарушает действующие законы. Каждый - и воры, и грабите... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

НатальяС Почему всё вертится вокруг уплаты налогов? Я вообще считаю, что налогов быть не должно, государст... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

ВаляЧел Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие законы ему соблюдать, а ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Wern ВаляЧел, Вы писали:Ну так продолжайте нарушать, живите как хотите. Флаг вам в руки! И не надо зде... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

scvo70 итоги сделать и окончание отпуска программа не нужна и календарь тоже Калькулятор отпускных

ВаляЧел latikva, вы сознательно передергиваете. И пытаетесь вложить в мои уста то, чего я не говорила и, ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К scvo70, у нас достаточно простенький калькулятор, а не бухгалтерская программа )) Она не счи... Калькулятор отпускных

scvo70 где окончание отпуска? должно быть так- с ... по ..... продолжительностью.... Калькулятор отпускных

ВаляЧел Ну, хорошо, любитель цитат, приведите мою цитату, где написано именно это - что тут продвигается ... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

scvo70 Это не правильно и не логично. в любых табличках должны быть итоги. приходится вручную перепроверять Калькулятор отпускных

Над.К Такой графы не предусмотрено. А сумма итого есть в пункте 3 Калькулятор отпускных

Кошки Рyлят Квинтэссенция данной статьи заключается в одной фразе:Не следует идти у налоговиков на&... Требования из налоговой: как спасаются коллеги

innari И чем отличается от курортного? Тем, что туристических мест больше, чем курортов? Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

scvo70 а где итого в табличке, где графа ЗП с индексацией? Калькулятор отпускных

IgorD Две справки 2-НДФЛ теперь будут, да ещё и с приложениями? Да, не соскучишься... Справка 2-НДФЛ скоро изменится