Сколько ИП-добровольцы должны заплатить в ФСС в 2018 году

В соответствии с положениями статьи 4.5 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ лица, добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, уплачивают страховые взносы в ФСС, исходя из стоимости страхового года.

Этот показатель определяется как произведение МРОТ, установленного на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.

На основании статьи 1 Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ МРОТ по состоянию на 01.01.2018 года установлен в размере 9 489 рублей.

Следовательно, стоимость страхового года в 2018 году составляет 3 302,17 рубля(9 489 рублей х 2,9% х 12).

Таким образом, в целях приобретения права на получение страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2019 году страхователям необходимо до 31 декабря 2018 года уплатить страховые взносы в размере 3 302 руб. 17 коп.

В случае, если лицо, добровольно вступившее в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не уплатило страховые взносы за соответствующий календарный год в срок до 31 декабря текущего года, имевшиеся между ним и страховщиком правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством считаются прекратившимися.