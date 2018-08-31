Как оплачиваются «больничные» при несчастном случае на производстве

Несчастный случай на производстве - это событие, в результате которого застрахованный получил повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных, установленных законом, случаях как на территории работодателя, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от стажа работы, однако при повреждении здоровья в результате несчастного случая на работе или профессионального заболевания действуют дополнительные гарантии.

А именно, размер оплаты по «больничному листу» не зависит от стажа пострадавшего работника и равен 100% его среднего заработка.

Однако, максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве за полный календарный месяц не может превышать четырехкратный максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, установленный в соответствии с пунктом 12 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Что это означает?

В текущем, 2018 году, максимальная сумма указанной страховой выплаты равна 74 097,66 руб., соответственно, предельный размер оплаты больничного листа составит 4 х 74 097,66 руб. = 296 390,64 руб. в месяц. Это максимум.

Фактическая сумма, которая выплачивается конкретному работнику, зависит от его индивидуальной зарплаты. Пособие по временной нетрудоспособности пострадавшему от несчастного случая на производстве выплачивается вплоть до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности (это состояние определяет МСЭ). В последнем случае назначаются страховые выплаты, которые зависят от степени утраты профессиональной трудоспособности.

Такие разъяснения дает региональное отделение ФСС по Саратовской области.