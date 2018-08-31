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Когда индивидуальный предприниматель освобождается от уплаты страховых взносов

Управление ФНС России по Республике Бурятия проинформировало индивидуальных предпринимателей о том, что они вправе воспользоваться освобождением от уплаты страховых взносов в следующие периоды:

  • прохождения военной службы;
  • ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет;
  • ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
  • проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства;
  • проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации.

Для получения освобождения представляется заявление и подтверждающие документы, свидетельствующих об отсутствии деятельности. Обратите внимание, что форма заявления рекомендованная, а не обязательная.

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