Таможня назвала сумму оформленных иностранцами tax free за время ЧМ-2018

Федеральная таможенная служба России с момента запуска системы tax free в апреле оформила более 22 тыс. чеков. Об этом сообщил ТАСС замглавы ФТС Руслан Давыдов.

Половина объема пришлась на период проведения в РФ Чемпионата мира по футболу. Общая сумма цены товаров, проданных в этот период, составила более 1 млрд рублей.

В пункте tax free Шереметьево оформлено 15 тыс. чеков, в Домодедово и Пулково - более 3 тыс. чеков в каждом, во Внуково - более 1 тыс. чеков.

В категории товаров, по которым были оформлены чеки, вопреки ожиданиям экспертов, вошли не только сувениры, но и одежда, обувь, кожгалантерея, наручные часы, косметика, ювелирные украшения. За период ЧМ-2018 чеки были поданы представителями таких стран, как Китай (70%), Мексика (3%), Германия (2%) и Таиланд (1%).