Хотите применять УСН? Не забудьте подать уведомление в установленный срок

О распространенной ошибке начинающих предпринимателей напомнили налоговики Орловской области.

При переходе на УСН некоторые предприниматели полагают, что эта система налогообложения автоматически присваивается всем налогоплательщикам при регистрации или забывают направить уведомление в налоговый орган, в установленные Налоговым Кодексом сроки.

В данном случае, в результате забывчивости или незнания, необходимо будет отчитаться по НДС и НДФЛ.

Будьте внимательны! Не забывайте, что упрощенка не приходит сама по себе, о легитимности ее применения надо позаботиться заранее.

Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель, выбравший упрощенную систему налогообложения, должен уведомить налоговый орган о ее применении. Сделать это необходимо не позднее 30 календарных дней с даты постановки на налоговый учет в качестве ИП. В этом случае он будет признан налогоплательщиком, применяющим УСН с даты постановки на учет.