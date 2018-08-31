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Перечень дорогостоящих легковых автомобилей изменили

Минпромторг на своем сайте разместил уточненный список дорогостоящих автомобилей для налогового периода 2018 года.

К дорогостоящим относятся легковые автомобили средней стоимостью от 3 миллионов рублей.

В отношении таких легковых автомобилей транспортный налог рассчитывается  с учетом повышающего коэффициента (от 1,1 до 3) в зависимости от года выпуска автомашины.

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