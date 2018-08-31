Как поставить в паспорт отметку об ИНН

Внесение в паспорт гражданина Российской Федерации отметки об ИНН осуществляется уполномоченным должностным лицом при его предъявлении заявителем в любом налоговом органе, обслуживающем физических лиц.

Заявитель также вправе по своему желанию предъявить документ, подтверждающий присвоенный ему ИНН (свидетельство или уведомление о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРН).

Внесение данной отметки осуществляется путем проставления оттиска штампа черного цвета, изготовленного налоговым органом по форме № 19П, приведенной в приложении № 19 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.

Уполномоченное должностное лицо проставляет оттиск штампа налогового органа строго в верхней половине восемнадцатой или девятнадцатой страниц паспорта.

В случае отсутствия свободного места в верхней части этих страниц паспорта (если внесены отметки о группе крови и резус-факторе, о получении загранпаспортов и т.п.) оттиск штампа налогового органа проставляется в нижней половине этих страниц.

ИНН вписывается в специально отведенное для этой цели поле оттиска штампа, далее указывается дата внесения отметки об ИНН в паспорт. Достоверность внесенной отметки об ИНН подтверждается подписью уполномоченного должностного лица. Оттиск штампа заполняется с использованием черной пасты (чернил).

Основанием для внесения ИНН в оттиск штампа являются содержащиеся в Едином государственном реестре налогоплательщиков сведения об ИНН, присвоенном физическому лицу при постановке его на учет в налоговом органе.

Такие разъяснения приводит на своем сайте УФНС Оренбургской области