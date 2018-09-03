Перечень участников системы tax free расширен

natalisa52 У нас полно жен домработниц, почему мужья за них не платят в ПФ .? Или не планируется,чтобы они д... Иностранные домработницы не обязаны платить взносы в ПФР, но при желании могут

natalisa52 Есть в этом большой плюс. всех пред пенсиоников перевести на ИП.и пусть налоговая попробуют... Нужны ли работодателям сотрудники-предпенсионеры

Natali Kr В моей практике большая часть отказов связана именно с возрастом руководителя. Действительно, бол... Нужны ли работодателям сотрудники-предпенсионеры

ale96433132 Текущий пенсионный фонд разворован. И что бы не возвращать туда "взятое взаймы" и была придумана ... Минтруд против снижения ставки страхвзносов для людей предпенсионного возраста

ale96433132 Статейка заказушная. действующий возраст выхода на пенсию всят не с потолка, а обоснован научно. ... Нужны ли работодателям сотрудники-предпенсионеры

tinka10_03 Уважаемые авторы, к сожалению, не у всех читателей форума есть возможность "со звуком" посмотреть... Как министр финансов прокомментировал смягчение пенсионной реформы

natalisa52 А в повестке должно быть указано по какому вопросу вызывают./ А то к нам пришли повестки для сотр... Когда вызов в налоговую незаконен: реальные примеры, когда можно проигнорировать уведомление

natalisa52 Единственно правильная мысль прозвучала у предыдущего оратора. это " он критикует,. но не предлаг... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К Наталья R, так это будет уже другая декларация. В которой будут данные только за период посл... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

Наталья R Над.К, спасибо за ответ про строки в декларации, а как заполнить декларацию за 2018 год, если с 1... Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

forest_imp Это к тому, что идти отдельно взятому человеку против системы - это глупо и бесперспективно. Если... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К это вообще не бизнес, не надо это рекламировать в интернете, А что это? Люди пытаютс... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

forest_imp Вы отдаёте 80% своего дохода в виде налогов? Вы перегибаете с 80. Если страховые взносы + на... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Nаdine forest_imp, Вы писали:Никто никому ничего не должен. И никто никому ничем не обязан Ну тогда и не... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

forest_imp Никто никому ничего не должен. И никто никому ничем не обязан Ну тогда и не требуйте бесплатной к... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты

Над.К В декларации нужно было заполнить только 110-120-130-140? или все строки? И 113-123-133-143. Образец декларации по УСН при «закрытии» ИП

ToT forest_imp, дропперы довольно распространенное название. Посмотрите, что об этом говорит гугл У банков появится новый черный список клиентов

Над.К потому как люди объединившиеся в ооо, Не все горят желанием объединяться куда-то там. Я уже... Война налоговиков с домашними кондитерами: на чьей стороне ты