Клерк.Ру

Перечень участников системы tax free расширен

Минпромторг опубликовал на своем сайте обновленный перечень организаций розничной торговли, указанный в абзаце первом пункта 5 статьи 169.1 НК. Речь идет об участниках системы tax free.

Так, в частности, в этот список вошли магазины «Остин», «Спортмастер», «Эльдорадо».

Ознакомиться с полным списком можно здесь.

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