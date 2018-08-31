Угощение на корпоративе: должен ли работодатель удержать НДФЛ

Минфин своим письмом № 03-04-06/55047 от 03.08.2018 разъяснил, должна ли компания учитывать угощение для своих сотрудников на корпоративе, как их налогооблагаемый доход.

Ведомство напомнило, что питание получаемое физическим лицом от компании, является доходом в натуральной форме и подлежит обложению налогом на доходы физических лиц.

Однако, если в случае корпоратива отсутствует возможность персонифицировать и оценить экономическую выгоду, полученную каждым участником мероприятия, то доход, подлежащий обложению НДФЛ не возникает, сделали вывод авторы письма.