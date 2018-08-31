У банков появится новый черный список клиентов

ЦБ РФ опубликовал проект указания, согласно которому банки обязаны будут информировать регулятора обо всех случаях или попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента.

Таким образом, в России появится еще один черный список банковских клиентов — дропперов, пишет «КоммерсантЪ».

Дропперы - это граждане и компании, на чьи счета выводятся средства, похищенные хакерами из банков. По мнению экспертов, в списке могут оказаться и добросовестные клиенты.

Клиентам, попавшим в список, банки должны будут ограничить снятие наличных и переводы со счетов. Но как показывает опыт, в большинстве случаев от таких клиентов просто стараются избавиться. Механизма исключения из списка не предусмотрено.