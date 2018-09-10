Перерасчет имущественных налогов физлиц налоговики отражают в АИС

ФНС в письме № СД-4-21/16186@ от 21.08.2018 разъяснила налоговикам на местах, что при перерасчете налоговых обязательств физлиц по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество налоговым органам необходимо руководствоваться штатными режимами в автоматизированной информационной системе, используемой для налогового администрирования (АИС), в т.ч. предусматривающими алгоритм визуализации в налоговом уведомлении сумм к доплате или к уменьшению.

Если вопрос о перерасчете налоговых обязательств рассматривается в рамках обращения налогоплательщика, налоговый орган в срок, установленный законодательством для рассмотрения обращения, принимает исчерпывающие меры, направленные на уточнение сведений в налоговом уведомлении с запуском всех необходимых технических процессов в АИС.

Если до истечения предельного срока рассмотрения обращения информация, позволяющая определить наличие/отсутствие основания для перерасчета налоговых обязательств не получена, налогоплательщик в итоговом ответе на обращение информируется о мерах, принятых налоговым органом по актуализации сведений. Дальнейшее выполнение соответствующих технических процессов в АИС контролируется структурным подразделением налоговой инспекции, ответственным за формирование налоговых обязательств, об окончательных результатах налогоплательщик информируется письмом налоговой инспекции.