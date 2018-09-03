ИФНС требует, чтобы в 6-НДФЛ строки 070 и 140 совпадали, хотя это не предусмотрено контрольными соотношениями

Наша читательница получила из ИФНС уведомление о том, что необходимо сдать уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за 2017 год, потому что в первичном отчете не совпадает строка 070 с суммой строк 140 из всех 4-ех расчетов, сданных за год.

Бухгалтер в недоумении. Дело в том, что:

во-первых, равенство строки 070 и суммы срок 140 не предусмотрено контрольными соотношениями, утвержденными письмом ФНС от 10.03.2016 № БС-4-11/3852@. Это неудивительно, так как по ряду причин эти строки могут не совпадать.

во-вторых, в письмах ФНС и Минфина, на которые ссылается ИФНС, утверждая, что срока 070 и строки 140 должны совпадать, отсутствует упоминание о строках 140. Там не содержится информации об обязательном равенстве строк 070 и 140.

в-третьих, в годовом расчете 6-НДФЛ, сданном бухгалтером, строка 070 как раз соответствует сумме строк 140.

А в ваших 6-НДФЛ строки 070 и 140 совпадают? Требуют ли налоговики с вас пояснения в случае несовпадения этих показателей?