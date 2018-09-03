Как правильно оформить жалобу в налоговые органы

Управление ФНС Оренбургской области рассказало о том, как правильно оформить жалобу, направляемую в налоговые органы.

Требования, предъявляемые к форме и содержанию жалобы (апелляционной жалобы), установлены статье 139.2 Налогового кодекса РФ.

Жалоба подается в письменной форме и подписывается лицом, ее подавшим, или его представителем. При этом жалоба может быть направлена в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

В жалобе указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество и место жительства физического лица, подающего жалобу, или наименование и адрес организации, подающей жалобу; обжалуемые акт налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц; наименование налогового органа, акт ненормативного характера которого, действия или бездействие должностных лиц которого обжалуются; основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены; требования лица, подающего жалобу, а также способ получения решения по жалобе.

Кроме того, к жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы лица, подающего жалобу.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, обжалующего акт налогового органа ненормативного характера, действия или бездействие его должностных лиц, к жалобе прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого представителя.