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Нулевой расчет 6-НДФЛ: быть или не быть

Обязанность по представлению расчета по форме 6-НДФЛ у организаций и ИП возникает только в случае, если они признаются налоговыми агентами. Если же компания или ИП не производят выплату доходов физлицам, то обязанности по представлению расчета по форме 6-НДФЛ не возникает.

Между тем некоторые бухгалтеры перестраховываются и сдают нулевой расчет в случае, если в организации нет зарплатных начислений.

В 2016 году, на заре введения 6-НДФЛ, так поступали многие бухгалтеры. Как показали результаты опроса на нашем сайте, 52% респондентов от греха подальше сдают «нулевки» 6-НДФЛ. Что изменилось к 2018 году, продолжают ли бухгалтеры по-прежнему сдавать ненужные «нулевки»? Выясним это в ходе опроса, в котором приглашаем вас принять участие.

Сдаете ли вы нулевой расчет 6-НДФЛ по фирме, где нет зарплаты?

Ключевые слова: 6-НДФЛ, опрос

 

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