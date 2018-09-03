Более половины россиян готовы протестовать из-за повышения пенсионного возраста

(Левада-центр) изучил отношение россиян к пенсионной реформе, готовности протестовать против нее и выяснил их позицию на случай проведения референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. Результатами опроса поделилось агентство РБК.

53% респондентов утвердительно и 42% отрицательно ответили на вопрос о готовности лично присоединиться к протестам против повышения пенсионного возраста в своих населенных пунктах. В июле большая часть респондентов (53%) сомневались в готовности присоединиться к протестам, 37% скорее вышли бы на улицы. За месяц снизилось число неопределившихся с ответом — с 9 до 5%.

Респонденты-пенсионеры, которых реформа уже не затронет, менее склонны к участию в протестных акциях. В этой возрастной категории 44% готовы в них участвовать против 58% из тех, кто не достиг пенсионного возраста. Уровень протестных настроений зависит как от возраста, так и от политических предпочтений: среди поддерживающих «Единую Россию» на протесты готовы выйти 44%, в то время как среди электората ЛДПР — 71%, КПРФ — 59%.

Опрос был проведен 23–30 августа по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения; были опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 регионов.