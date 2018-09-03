ЦБ РФ: повышение ставки НДС усилит инфляцию

Повышение НДС с 18% до 20% заметно усилит инфляцию, говорится в опубликованном Банком России докладе.

По данным регулятора, повышение НДС может разогнать инфляцию на 0,9—1 процентный пункт, пишет портал Banki.ru.

«Повышение НДС с 18% до 20% при «зеркальном» переносе в цену конечного товара или услуги приводит к повышению цены на 1,7% (1,20/1,18 – 1=1,7%)», — говорится в документе.

Основное повышение цен в ответ на рост НДС будет происходить сразу после изменения ставки — в первые месяцы 2019 года. Однако повышение налога анонсировано заранее, и небольшая подстройка со стороны производителей и продавцов, в том числе желающих провести постепенную корректировку цен, возможна уже в IV квартале этого года — ожидается, что она будет происходить в масштабе 0,1—0,2 процентного пункта.

Данные проведенного ЦБ РФ опроса предприятий говорят о том, что не планировали повышение цены в ответ на изменение НДС лишь четверть опрошенных предприятий, в то время как около 60% указали диапазон возможного повышения - от 1 до 5%. Часть компаний планирует повышать цены более чем на 5% (13% опрошенных).

С учетом переноса НДС годовой темп инфляции достигнет пика в I квартале 2019 года и временно превысит 4%. Квартальный темп прироста цен существенно замедлится уже во II квартале 2019 года. Во втором полугодии 2019 года квартальные темпы инфляции будут вблизи 4%. Годовая инфляция будет снижаться в течение года медленнее, в том числе из-за эффекта низкой базы первого полугодия 2018 года. В I квартале 2020 года ЦБ прогнозирует возвращение годовой инфляции к 4%.

ЦБ РФ уточняет, что повышение основной ставки НДС затронет не все, а только две трети товаров и услуг потребительской корзины, по которой рассчитывается инфляция. Остальные категории облагаются по льготной ставке в 10% или освобождены от НДС.