Обезличенные персональные данные могут стать объектом купли-продажи

У компаний может появиться возможность использовать обезличенные пенсональные данные и передавать их третьим лицам, в том числе на возмездной основе. Соответствующие поправки подготовлены для внесения в законы: «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Компания МТС представила документ на совещании рабочей группы по нормативному регулированию при АНО. Источник, знакомый с повесткой совещания сообщил, что поправки разрабатывались при участии Mail.ru Group, «Мегафона», «Билайна», «Яндекса» и других участников рынка.

В проекте дается определение «обезличенных данных» — информации о пользователях, которая в результате обработки не позволяет определить, к кому именно она относится.

Обезличенные данные могут свободно использоваться любым лицом и передаваться одним лицом другому лицу, в том числе на возмездной основе,

— говорится в документе.

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