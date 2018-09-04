Кто первый? Регионы начали разработку законов о льготах для предпенсионеров

Губернатор Сергей Морозов внес в заксобрание проект закона, который сохраняет меры социальной поддержки граждан при достижении возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, то есть без привязки к выходу на пенсию по старости. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Для ветеранов труда Ульяновской области предполагается сохранить льготы 50% оплаты за коммунальные услуги и жилые помещения, 50% компенсации оплаты топлива для людей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и ежемесячные выплаты в размере 713 рублей. Для ветеранов труда федерального значения будут по-прежнему действовать ежемесячная денежная выплата на проезд в общественном транспорте - 220 рублей, денежная компенсация за пользование стационарным телефоном и радио - 50% от абонентской платы, 50% оплаты за коммунальные услуги и жилые помещения, компенсация расходов на оплату топлива людям, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления в размере 50% стоимости, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, оплата стоимости проезда на железнодорожном пригородном транспорте 50% и ежемесячные денежные выплаты 834 рубля.

Сохраняются льготы и для ветеранов боевых действий, достигших пенсионного возраста, ветеранов творческих профессий, педагогов проживающих в сельской местности.