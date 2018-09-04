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Слова главы ЦБ о возможном повышении ключевой ставки укрепили рубль

Глава Центробанка объявила о том, что в ближайшее время снижения ключевой ставки ожидать не стоит, одновременно отметив, появление факторов, способствующих повышению ключевой ставки. На фоне этого заявления российский рубль прервал снижение курса и укрепил свои позиции по отношению к доллару, передает НТВ.

Сейчас немного факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят о сохранении ставки. Появились некоторые факторы, которые позволяют вынести и вопрос о возможном повышении ставки,

- заявила глава Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в преддверии Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

Ключевая ставка в этом году понижалась регулятором дважды и на сегодняшний день составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором принимается решение о изменении ключевой ставки, состоится 14 сентября.

На Московской бирже курс российской валюты повысился до 68 доллара за рубль.

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