В каком случае имущественные налоги физлица не смогут пересчитать в большую сторону

Согласно поправкам, внесенным в ст. 52 Налогового кодекса, с 1 января 2019 года перерасчет налогов может выполняться не более чем за три налоговых периода, предшествующих году направления налогового уведомления.

При этом независимо от оснований не допускается перерасчет, если последний влечет увеличение ранее уплаченных сумм указанных налогов. Допустим, гражданин – владелец земельного участка в 2018 году полностью оплатил земельный налог согласно налоговому уведомлению. Начиная с 2019 года перерасчет оплаченного налога, например, в связи с выявленной в значении кадастровой стоимости участка ошибкой, нельзя будет произвести, если такой перерасчет ухудшит положение налогоплательщика, то есть приведет к увеличению уплаченного налога.

Эти изменения направлены на защиту законных интересов добросовестных налогоплательщиков и стимулирование физлиц своевременно уплачивать имущественные налоги, отмечает пресс-служба ФНС.

Кроме того, несвоевременное представление или ошибки в сведениях (например, о налоговой базе) повлекут невозможность перерасчета уплаченных физическими лицами местных налогов (за исключением случая уменьшения суммы налогов). Эта мера приведет к повышению оперативности и качества предоставления в налоговые органы сведений, т.к. ответственность регистрирующих органов - поставщиков информации об объектах налогообложения в рамках ст. 85 НК РФ возрастает.