Кредитным договорам присвоят уникальные идентификаторы

Правительство внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в статью 4 Федерального закона «О кредитных историях». Авторы закона предполагают, что он повысит достоверность данных в кредитных историях физических и юридических лиц за счет обеспечения точности идентификации кредитного договора, информация по которым передается в бюро кредитных историй (БКИ).

Уникальные идентификаторы будут отражаться в кредитной истории. При этом БКИ не смогут принимать информацию по договорам займа без такого идентификатора.

Согласно пояснительной записке к документу, предполагается, что в результате будут исключены «разрывы» в кредитной истории при смене паспорта или ФИО, а также устранено дублирование данных по договорам.



В настоящее время сведения о договорах займа могут храниться в разных бюро кредитных историй (БКИ). Ожидается, что введение единого идентификатора позволит корректно рассчитывать платежную нагрузку на физических и юридических лиц.



Устанавливать порядок присвоения источниками формирования кредитных историй уникального идентификатора каждому кредитному договору будет Банк России. В связи с этим предполагается, что будет установлена отсрочка вступления в силу норм законопроекта (по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования).



Кроме того, для реализации положений документа установлена обязанность источников формирования кредитной истории не позднее одного года со дня вступления в силу его норм присвоить уникальные идентификаторы всем действующим договорам (сделкам) с заемщиками, поручителями и принципалами и представить их в бюро кредитных историй.