Клерк.Ру

Сбербанк не планирует органичивать прием 5000-х купюр

В Сбербанке не будут ограничивать приём банкоматами купюр в 5000 рублей, сообщает «Газета.Ru».

«Устройства, предназначенные для приёма наличных, обновляются своевременно в соответствии с требованиями Банка России. Никаких массовых ограничений на приём наличных банк не вводил», — заявили в кредитной организации.

В банке подчеркнули, что действия злоумышленников никак не влияют на клиентов.

Сегодня прошла информация об отказе некоторых банкоматов принимать купюры в 5000 рублей.

Мнения
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1 мнение
Клерк
forest_imp
, Москва

Вчера вносил нал на карту сберовскую. На половине терминалов висела бумага "5000 не принимает", на половине не висела, но всё равно не принимали. Новенький банкомат только меня спас.

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