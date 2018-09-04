Сбербанк не планирует органичивать прием 5000-х купюр

В общем, позволю себе небольшой итог. Видимо - промежуточный)))1. Проблема не в факте уплаты или ...
ВаляЧел, Вы писали:Wern, Да что ж вы так распереживались-то? Все в бюджете устаканится. Вы как се...
devasman, Вы писали:IЯ <...> коплю на пенсию. :D :D :D :D &nb...
Вчера вносил нал на карту сберовскую. На половине терминалов висела бумага "5000 не принимает", н...
Ух сколько понаписали-то :) Ну-с, по порядку :) &...
На Московской бирже курс российской валюты повысился до 68 доллара за рубль.Курс рубля из паралле...
" Отражение хозяйственных операций на счетах 15 и 16. Не встречала человека, который на практике ...
Такие требования и уведомления ИФНС получаем регулярно - отписываемся пояснениями, отстают от нас...
innari, Вы писали:А в чем такая принципиальная разница между садовым и огородным товариществами? ...
MissCherie, Вы писали:Хорошо, не бомж.. Женщина, никогда не работала (не мать-героиня) получает п...
Хорошо, не бомж.. Женщина, никогда не работала (не мать-героиня) получает пенсию, шляется по боль...
А Вы готовы оплачивать все эти блага бомжу? который в принципе не работает? А он в пр...
Т.е. вы готовы оплачивать этим обнаглевшим людям пенсию, платить за мед. обслуживание и охр...
Над.К, Вы писали: И сейчас нет такой обязанности я имела в виду период, в котором не бы...
Налоги должны платить все. Да хрен те в грызло. Тебе надо, ты и плати. Лучше эти деньги сже...
Т.е. вы готовы оплачивать этим обнаглевшим людям пенсию, платить за мед. обслуживание и охр...
Такая уголовная ответственность вообще отпугнет брать на работу предпенсионеров и отказывать в пр...
Так если платите, то о чём речь вообще? Вы не в себе чтоль? Вам бы еще поменьше злобы...
devasman, Вы писали:IriEro, Вы писали: Но понять вязальщиц и пекарей в отличие от Вас могу.&...
Wern, Да что ж вы так распереживались-то? Все в бюджете устаканится. Вы как себе представляете, ч...
IriEro, Вы писали: Но понять вязальщиц и пекарей в отличие от Вас могу. Т.е. вы готовы ...
ВаляЧел, Вы писали:Да что ж вы, сердешный, так убиваетесь?! Платим мы, платим... И в виде налогов...
ВаляЧел, Вы писали:И налоги он сам себе обеспечивает вы мелете чушь! Он не платит в бюджет, ...
По-вашему получается никто не должен платить налоги? Да что ж вы, сердешный, так убиваетесь...
А вас, которые пользуются всеми государственными благами не платя налоги, и считающих что я оплач...
Просто читаю, что пишут умные люди, и иногда "нудно троллю" некоторых, особо пафосных) Ох, ...
ВаляЧел, Вы писали:Все кто считает, что налоги можно не платить и находят всяческие оправдания (в...
dana, Вы писали:yater, Вы писали:Как раз важно - предоставил доки или нет. А ещё важно ...
IriEro, Вы писали:Просто Вы относитесь к тем, кто понимает, что оплачивает толстый слой икры (не ...
IriEro, просто многие не понимают элементарных вещей. В том числе и то, что налог - эта форма обе...
IriEro, Вы писали: Я Вам тоже нажал, чтобы не обидно было) А можете "отжать" обратно? ...
ВаляЧел, Вы писали:IgorD, а вы можете, по-человечески, вот без этой нудной троллятины, ответ...
Не сдавала и не сдаю. И так хватает нулевок, которые сдавать обязаны. Один раз письмо присл...
Вчера вносил нал на карту сберовскую. На половине терминалов висела бумага "5000 не принимает", на половине не висела, но всё равно не принимали. Новенький банкомат только меня спас.