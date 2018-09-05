Туристический сбор могут ввести уже с 2019 года

В правительстве обсуждают включение в Налоговый кодекс туристического сбора. Об этом сообщили РБК представители Минфина и Минкультуры.

На прошлой неделе с идеей о введении такого сбора выступили в Законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Взимать сбор на развитие туристической инфраструктуры хотел бы не только Петербург, но и другие субъекты, подтвердил РБК председатель Комитета по финансам парламента СПб Алексей Корабельников: по его словам, в Минкультуры обратился уже ряд регионов с историческими поселениями.

«Мы предлагаем в рамках Налогового кодекса создать некий инструмент — назовем его туристический сбор, который давал бы регионам возможность получать дополнительные доходы на гостях, приезжающих из других регионов или стран», — пояснил он.

Предложения о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс обсуждаются с Минфином и Минкультуры, добавил он. В Минкультуры РБК сообщили, что получили предложения о введении гостевого сбора. Предложения «находятся на стадии рассмотрения и требуют более детальной проработки», уточнили в ведомстве. В Ростуризме на запрос РБК не ответили.

Внесение поправок в Налоговый кодекс позволит вводить туристический сбор уже всем регионам, поясняет руководитель комитета по финансам Петербурга. Предполагается, что администрировать сбор будет Федеральная налоговая служба, а в Налоговом кодексе будут установлены его основные параметры — например, максимальная ставка. В комитете по финансам Петербурга целесообразной считают максимальную планку в размере 2% от стоимости проживания — «больше 2% сейчас преждевременно», указывает Корабельников. Для сравнения, в городах Европы и США ставки выше: например, в Вене — 3,2% от стоимости номера (взимается в первые три месяца пребывания), в Лиссабоне — €1 в сутки (налог начисляется в первую неделю). Самый большой налог с туристов собирают в Нью-Йорке: 13,25% от стоимости номера и еще $2 за ночь.

В дальнейшем регионы, которые решат ввести сбор, уже сами смогут устанавливать его конкретные параметры (например, категории льготных граждан, которые будут освобождены от уплаты, и ставку). Ставка в каждом регионе может быть дифференцирована в зависимости от количества гостей и от сезона, категории звездности гостиницы или типа размещения (санаторий или гостиница). ​

Комитет по финансам Петербурга планирует выручить от сбора 1 млрд руб. в год. При этом там нк исключают, что на первом этапе российские туристы будут освобождены от уплаты и туристический налог должны будут платить только иностранцы.