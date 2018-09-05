Как подтвердить обоснованность применения нулевой ставки по НДС рассказала пресс-служба УФНС Оренбургской области

Для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов по НДС в налоговые органы представляется, в том числе, таможенная декларация (ее копия)в общем случае с отметками российского таможенного органа, осуществившего выпуск товаров в процедуре экспорта, и российского таможенного органа места убытия, через который товар был вывезен с территории Российской Федерации и иных территорий, находящихся под ее юрисдикцией.

При таможенном декларировании и выпуске товаров в электронной форме налогоплательщик для целей подтверждения обоснованности применения налоговой ставки 0 процентов по НДС, при реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта, либо при истребовании налоговым органом декларации на товары может представить в налоговый орган распечатанную на бумажном носителе копию электронной декларации на товары, содержащую сведения, свидетельствующие о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой экспорта. При этом последующее проставление таможенными органами соответствующих отметок о выпуске товаров в таможенной процедуре экспорта на такой копии декларации на товары не требуется.

Копию электронной декларации на товары, содержащую вышеуказанные сведения, налогоплательщик может распечатать на бумажном носителе из личного кабинета участника внешнеэкономической деятельности либо с помощью используемых им программных средств, имеющих доступ к Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов.

В налоговый орган указанная копия электронной декларации на товары на бумажном носителе представляется заверенной налогоплательщиком и с отметками российского таможенного органа места убытия.