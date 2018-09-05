Минфин закупит у ЦБ валюту в рекордном размере

В период с 7 сентября по 4 октября Минфин увеличит закупки валюты до 426,9 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, объем операций вновь побьет рекорд с начала работы бюджетного правила в феврале 2017 года, пишет РБК. Прошлый максимум был установлен в июле и составил 383 млрд руб.

Сумма в 427 млрд руб. сформировалась из-за получения сверхдоходов от продажи нефти в размере 391,4 млрд руб. (под ними понимаются доходы от нефти дороже $40,8 за баррель), а также с учетом доходов в размере 35,4 млрд руб., которые Минфин получил сверх прогноза на август. Ежедневный объем закупок с 7 сентября по 4 октября составит 21,3 млрд руб.

При этом, как напоминает Минфин, закупки валюты до конца сентября будут проводиться не на внутреннем валютным рынке. Такое решение в конце августа принял Центробанк, который выступает агентом Минфина в механизме закупок валюты. Чтобы снизить волатильность финансовых рынков (за несколько дней до этого рубль ослабел на фоне новостей о санкциях США, а закупки валюты оказывали на него дополнительное давление), ЦБ решил не закупать валюту на открытом рынке до конца сентября.

В бюджетном правиле не говорится, где Минфин должен закупать валюту (сказано только, что «Федеральное казначейство осуществляет покупку (продажу) иностранной валюты»). Таким образом, она может быть приобретена как на внутреннем рынке, так и непосредственно у ЦБ.