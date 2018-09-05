«Контур» сбился с пути?

ВаляЧел, Вы писали:Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие закон...
Если покупатель адекватный то ничего страшного нет: и в договор изменения внести можно и доплатит...
та же ерунда в 1с. очевидные вещи программисты почему то не видят
"При этом депутат не пояснил, откуда брать деньги на реализацию его инициативы и какая..."Оборван...
зачем двойная работа? если люди сидят, пишут обработку. просто не понятно, что не понятны очевидн...
Курортный сбор - не налоговый. И идет только в конкретный муниципалитет только на содержание куро...
Фраза "Может вам покажется странным, но я живу как хочу, пока это не
противоречит моей безопасно...
scvo70, так в файле дописать можно окончание отпуска самостоятельно :) Но я передам пожелание.
Wern, кстати, вы, скорее всего, случайно, забыли процитировать мои неоднократные посты, где я пиш...
ВаляЧел, Вы писали:И вот так же точно рассуждает каждый, кто нарушает действующие законы. Каждый ...
Почему всё вертится вокруг уплаты налогов? Я вообще считаю, что налогов быть не должно, государст...
Два закона огромных есть, не справляются.
И вот так же точно рассуждает каждый, кто нарушает действующие законы. Каждый - и воры, и грабите...
Почему всё вертится вокруг уплаты налогов? Я вообще считаю, что налогов быть не должно, государст...
Тут активно продвигают идею, что каждый сам для себя может решать, какие законы ему соблюдать, а ...
ВаляЧел, Вы писали:Ну так продолжайте нарушать, живите как хотите. Флаг вам в руки! И не надо зде...
вот, между делом, сохраню ссылочкуhttps://www.klerk.ru/buh/news/477582/"ФНС работает над создание...
итоги сделать и окончание отпуска программа не нужна и календарь тоже
Меж тем, стандартный чиновник, думаю, мыслит как вы Вы, прям, ответственно это заявляете?))...
ВаляЧел, Вы писали:Ну, хорошо, любитель цитат, приведите мою цитату, где написано именно это - чт...
latikva, вы сознательно передергиваете. И пытаетесь вложить в мои уста то, чего я не говорила и, ...
scvo70, у нас достаточно простенький калькулятор, а не бухгалтерская программа )) Она не счи...
где окончание отпуска? должно быть так- с ... по ..... продолжительностью....
Ну, хорошо, любитель цитат, приведите мою цитату, где написано именно это - что тут продвигается ...
Это не правильно и не логично. в любых табличках должны быть итоги. приходится вручную перепроверять
Такой графы не предусмотрено. А сумма итого есть в пункте 3
Квинтэссенция данной статьи заключается в одной фразе:Не следует идти у налоговиков на&...
ВаляЧел, Вы писали:Wern, вы написали, что ТУТ продвигается идея ножей и грабежей. Где ТУТ? Тыкнит...
И чем отличается от курортного? Тем, что туристических мест больше, чем курортов?
а где итого в табличке, где графа ЗП с индексацией?
Две справки 2-НДФЛ теперь будут, да ещё и с приложениями? Да, не соскучишься...
Какие эксперты? Там уважаемые актеры, спортсмены сидят.
IriEro, Вы писали: Каждый сам выбирает свою дорогу. Счастливого пути! Нет, всем неплате...
Над.К, Вы писали:Поправили. Попробуйте, пожалуйста, еще раз Спасибо большое! Теперь и с запя...
devasman, Вы писали:IriEro, Вы писали:Разуйте глаза! Всё. Заканчиваем платить налоги и расходимся...
IriEro, Вы писали:Разуйте глаза! Всё. Заканчиваем платить налоги и расходимся.
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