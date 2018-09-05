«Контур» сбился с пути?

СКБ «Контур» сообщает клиентам компании «Такснет» о её скором закрытии и предлагает перейти на их программу по сдаче отчетности. Компания «Такснет» прекращать свою деятельность не собирается, а наоборот растет и развивается.

В своем блоге на «Клерке» компания «Такснет» подчеркнула, что всегда уважала своих конкурентов, компанию СКБ «Контур» за их умение работать, за масштабы и скорость развития.

Но теперь находится в недоумении...

2 сентября в «Такснет» стали поступать звонки от постоянных клиентов. Они с тревогой рассказали, что они получили сообщение от сотрудников компании СКБ «Контур» о скором закрытии «Такснета».

«Такснет» недоумевает:

Значит, кто-то из сотрудников или партнеров компании СКБ «Контур» нарушает деловую этику, похищая чужую клиентскую базу и распространяя лживую информацию? Либо, в компании дела идут плохо, и им приходится таким нелицеприятным способом переманивать клиентов конкурентов?

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