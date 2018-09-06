Получить сертификат на материнский капитал можно электронном виде

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности, делающие программу материнского капитала более простой и удобной для семей. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

Теперь через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг можно не только подавать электронное заявление о выдаче сертификата или распоряжении средствами материнского капитала, но и получать сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на материнский капитал необходимо подать соответствующее заявление через личный кабинет. Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет только один раз – чтобы представить документы личного хранения, к которым, например, относятся свидетельства о рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не потребуется – после вынесения Пенсионным фондом положительного решения о предоставлении материнского капитала электронный сертификат будет автоматически направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с сертификатом в кабинет будет также направлен электронный документ, содержащий все необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно просматривать на экране или распечатать.